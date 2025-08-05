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Цинциннати (ATP). Рублев попал в одну четверть с Алькарасом, Медведев и Хачанов — со Зверевым

Андрей Рублев (9) стартует матчем против Лернера Тьена или квалифаера. Даниил Медведев (12) в первом матче встретится с Адамом Уолтером или квалифаером, Карен Хачанов (14) — с Себастьяном Офнером или также с квалифаером.

Источник: Спортс"

Действующий чемпион Янник Синнер (1) во втором круге сыграет с Витом Копршивой или квалифаером, Карлос Алькарас (2) — с Маттиа Беллуччи или Дамиром Джумхуром.

Роман Сафиуллин начнет матчем против Алехандро Табило и в случае победы во втором круге может встретиться с Хольгером Руне (7).

Полная сетка здесь.

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