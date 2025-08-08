Медведев перед стартом «Мастерса» в Цинциннати: «В плане условий очень похоже на Шанхай»

— Времени много, когда два таких турнира по две недели, если рано проигрываешь. Один день отдохнул после матча, потом тренировался. Сейчас приехал сюда в Цинциннати в понедельник, по-моему. Тренируюсь, готовлюсь, работаю сильно физически, потому что время есть, чтобы физически быть готовым к тому, что предстоит.
— Когда ты начал тренировки здесь, в Цинциннати, над чем вы работали с Жилем Сервара?
— По-разному, но все равно очень часто время ограничено, несмотря ни на что, и часто просто с другими теннисистами играешь. В основном это все сводится к тому, что вы подаете, принимаете, играете на счет. Одну тренировку просто отрабатывали подачу. Когда ты вот так, между турнирами, не на своей базе, то что-то прям особенное сделать времени не так много, но продолжаем тренироваться.
— Многие игроки сказали, что теперь турнир ощущается как "Большой шлем. Ты согласен?
— Да, похоже. Очень похоже на Шанхай. В Шанхае тоже отличные условия, огромный центр, и действительно, как по мне, очень похоже на Шанхай. Если я правильно помню, Шанхай, вроде, тоже считается пятым «Большим шлемом», или нет, Индиан-Уэллс. Но здесь, наверное, сейчас даже лучше, чем в Индиан-Уэллс в плане условий. Круто сделали, и всегда приятно, когда турниры, скажем так, стараются для игроков.
У них же есть лицензия, поэтому, в принципе, что бы они ни сделали, если не перебарщивать в худшую сторону, то им ничего не будет. Когда турниры стараются делать что-то хорошее, это всегда приятно.
— Корты стали другими или просто другого цвета?
— Они все равно каждый год здесь меняются. И до этого было, допустим, что предыдущие два года они были совершенно другие, чем пять лет назад. В этом году они чуть медленнее, чем были раньше. Наверное, чуть-чуть помедленнее, чем в Торонто, но, в принципе, приятные корты. По крайней мере, на тренировочных играть очень приятно, — сказал Медведев в интервью ютуб-каналу «Больше!».