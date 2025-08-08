Медведев перед стартом «Мастерса» в Цинциннати: «В плане условий очень похоже на Шанхай»

— Они все равно каждый год здесь меняются. И до этого было, допустим, что предыдущие два года они были совершенно другие, чем пять лет назад. В этом году они чуть медленнее, чем были раньше. Наверное, чуть-чуть помедленнее, чем в Торонто, но, в принципе, приятные корты. По крайней мере, на тренировочных играть очень приятно, — сказал Медведев в интервью ютуб-каналу «Больше!».