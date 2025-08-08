Чесноков считает, что теннисист Хачанов сейчас показывает лучшую игру в своей карьере

«Последние результаты Карена не являются случайными, он очень сильно прибавил в последнее время. Вышел в четвертьфинал Уимблдона, в Торонто обыграл многих сильных игроков. Сейчас он показывает лучший теннис в своей карьере, хотелось бы, чтобы и дальше играл стабильно», — сказал Чесноков.