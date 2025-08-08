Ричмонд
Чесноков считает, что теннисист Хачанов сейчас показывает лучшую игру в своей карьере

Россиянин на турнире в Торонто дошел до финала.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. В игре россиянина Карена Хачанова в последнее время наметился серьезный прогресс, сейчас спортсмен показывает лучший теннис в своей карьере. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Хачанов дошел до финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто, где уступил американцу Бену Шелтону 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

«Последние результаты Карена не являются случайными, он очень сильно прибавил в последнее время. Вышел в четвертьфинал Уимблдона, в Торонто обыграл многих сильных игроков. Сейчас он показывает лучший теннис в своей карьере, хотелось бы, чтобы и дальше играл стабильно», — сказал Чесноков.

Турнир в Торонто относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводятся на покрытии «хард».