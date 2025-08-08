Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хачанов — Шелтону после финала в Торонто: «3−4 года назад я сказал твоему отцу, что вам нужно пробовать играть дальше. Он, должно быть, меня послушал»

В финале россиянин уступил Шелтону со счетом 7:6 (5), 4:6, 6:7 (3).

Источник: Спортс"

"За последние два дня я провел на корте шесть часов. Честно, немного устал. Прежде всего хочу поздравить Бена [Шелтона] и его команду.

Помню, три-четыре года назад в Цинциннати разговаривал с твоим отцом, когда ты получил wild card. Тогда ты еще играл в колледже. Я сказал ему: «Слушай, он обыграл Каспера Рууда — нужно пробовать играть дальше». Он, должно быть, меня послушал (улыбается).

С тех пор ты добился больших успехов — вошел в топ-10, выиграл первый «Мастерс». Желаю всего наилучшего! Ты один из самых приятных ребят в туре, у тебя замечательная, воспитанная семья — отец, мама, все. Поздравляю!" — сказал Хачанов в интервью на корте.