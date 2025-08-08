Хачанов — Шелтону после финала в Торонто: «3−4 года назад я сказал твоему отцу, что вам нужно пробовать играть дальше. Он, должно быть, меня послушал»

"За последние два дня я провел на корте шесть часов. Честно, немного устал. Прежде всего хочу поздравить Бена [Шелтона] и его команду.
Помню, три-четыре года назад в Цинциннати разговаривал с твоим отцом, когда ты получил wild card. Тогда ты еще играл в колледже. Я сказал ему: «Слушай, он обыграл Каспера Рууда — нужно пробовать играть дальше». Он, должно быть, меня послушал (улыбается).
С тех пор ты добился больших успехов — вошел в топ-10, выиграл первый «Мастерс». Желаю всего наилучшего! Ты один из самых приятных ребят в туре, у тебя замечательная, воспитанная семья — отец, мама, все. Поздравляю!" — сказал Хачанов в интервью на корте.