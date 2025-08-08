Ричмонд
Коко Гауфф: «Мечтаю увидеть, как американка и американец вместе выиграют “Шлем” на одном турнире»

— Как ты оцениваешь силу американского тенниса сейчас, учитывая столько топовых игроков? В чем секрет этого успеха? И есть ли у вас с парнями какая-то дружеская конкуренция — у кого будет больше игроков в топ-10 или кто станет первой ракеткой мира?

— Среди женщин такой конкуренции особо не было — без обид, девушки (смеется). Теперь ситуация немного изменилась. Если не ошибаюсь, сейчас была серия из трех или четырех подряд турниров «Большого шлема», где в финалах играли американцы. Мы справляемся неплохо. Мужчинам еще предстоит догнать. Мне нравится, как много представителей нашей страны выступают на высоком уровне. И самое крутое, что мы все очень разные — есть игроки смешанных рас, черные, белые, у парней и девушек есть разные примеры для подражания в топ-10 или близко к нему. В этом и есть сила Америки — в ее разнообразии. Надеюсь, что в теннисе это только продолжит развиваться.

Мужчины находятся на таком же высоком уровне, как и мы. Лично я мечтаю увидеть, как американка и американец вместе выиграют «Шлем» на одном турнире. Было бы потрясающе. Может, в этом году нам улыбнется удача, — сказала Гауфф на пресс-конференции.