WTA сняла с экс-тренера Рыбакиной обвинения в психологическом насилии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Женская теннисная ассоциация (WTA) сняла с бывшего тренера казахстанки Елены Рыбакиной Стефано Вукова запрет на осуществление деятельности после поданной апелляции.
В январе Вуков был дисквалифицирован WTA на один год за психологическое насилие в отношении подопечных, в частности Рыбакиной. В июне он обжаловал решение в суде.
«WTA всецело привержена обеспечению безопасной и уважительной среды для всех спортсменов и других участников, согласно кодексу поведения WTA и кодексу мер безопасности. Любые санкции, наложенные в связи с нарушением этих правил, тщательно рассматриваются и могут быть обжалованы в независимом суде. Хотя подробности дела остаются конфиденциальными, мы можем подтвердить, что Вуков имеет право на получение аккредитации на мероприятиях WTA. Мы не будем давать дальнейших комментариев», — приводит комментарий пресс-службы WTA The Athletic.