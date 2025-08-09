Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WTA сняла с экс-тренера Рыбакиной обвинения в психологическом насилии

С экс-тренера теннисистки Рыбакиной сняли обвинения в психологическом насилии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Женская теннисная ассоциация (WTA) сняла с бывшего тренера казахстанки Елены Рыбакиной Стефано Вукова запрет на осуществление деятельности после поданной апелляции.

В январе Вуков был дисквалифицирован WTA на один год за психологическое насилие в отношении подопечных, в частности Рыбакиной. В июне он обжаловал решение в суде.

«WTA всецело привержена обеспечению безопасной и уважительной среды для всех спортсменов и других участников, согласно кодексу поведения WTA и кодексу мер безопасности. Любые санкции, наложенные в связи с нарушением этих правил, тщательно рассматриваются и могут быть обжалованы в независимом суде. Хотя подробности дела остаются конфиденциальными, мы можем подтвердить, что Вуков имеет право на получение аккредитации на мероприятиях WTA. Мы не будем давать дальнейших комментариев», — приводит комментарий пресс-службы WTA The Athletic.