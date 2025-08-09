WTA сняла с экс-тренера Рыбакиной обвинения в психологическом насилии

«WTA всецело привержена обеспечению безопасной и уважительной среды для всех спортсменов и других участников, согласно кодексу поведения WTA и кодексу мер безопасности. Любые санкции, наложенные в связи с нарушением этих правил, тщательно рассматриваются и могут быть обжалованы в независимом суде. Хотя подробности дела остаются конфиденциальными, мы можем подтвердить, что Вуков имеет право на получение аккредитации на мероприятиях WTA. Мы не будем давать дальнейших комментариев», — приводит комментарий пресс-службы WTA The Athletic.