Самсонова проиграла 125-й ракетке мира во втором круге турнира в Цинциннати

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила американке Тейлор Таунсенд во втором круге турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 5,1 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу американки, которая идет 125-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Самсонова является 18-й ракеткой мира. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.
В третьем круге Таунсенд встретится с испанкой Джессикой Боусас-Манейро (42-й номер рейтинга).