Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самсонова проиграла 125-й ракетке мира во втором круге турнира в Цинциннати

Самсонова уступила американке Таунсенд во втором круге турнира в Цинциннати.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила американке Тейлор Таунсенд во втором круге турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 5,1 миллиона долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу американки, которая идет 125-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Самсонова является 18-й ракеткой мира. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

В третьем круге Таунсенд встретится с испанкой Джессикой Боусас-Манейро (42-й номер рейтинга).