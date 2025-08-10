Синнер об игре в гольф с Алькарасом: «Я не очень хорошо играю. Если мяч попадет в машины, то это будет моя вина»

— После «Уимблдона» у тебя был небольшой перерыв. Как прошел отдых?
— Это было здорово — вернуться в топ и снова играть на больших турнирах. Очень классное ощущение. Я старался настраиваться позитивно перед матчами, и это помогло. Но я был рад и отдохнуть, увидеть семью и друзей — для меня это очень важно. Главное — быть готовым не только физически, но и морально.
Раньше я не мог представить себе отдых на десять дней, но теперь, когда есть возможность, с удовольствием это делаю. Это помогает снова полюбить теннис и получать удовольствие от игры.
— Твой главный соперник Карлос Алькарас много времени проводит на поле для гольфа во время отдыха. Ты хорошо играешь?
— Пару раз играли вместе перед турниром. Я не очень хорошо играю, но люблю по-разному проводить время. В Цинциннати не так много развлечений, а гольф здесь отличный. Завтра, наверное, сыграем несколько раз — будет день отдыха. Слева от первой лунки стоят машины. Если мяч попадет в них, то это будет моя вина (смеется).
Вчера Каспер Рууд опубликовал фото с Алькарасом, на котором они играют в гольф.