Синнер об игре в гольф с Алькарасом: «Я не очень хорошо играю. Если мяч попадет в машины, то это будет моя вина»

Ранее итальянец победил Даниэля Элахи Галана (6:1, 6:1) во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.

Источник: Спортс"

— После «Уимблдона» у тебя был небольшой перерыв. Как прошел отдых?

— Это было здорово — вернуться в топ и снова играть на больших турнирах. Очень классное ощущение. Я старался настраиваться позитивно перед матчами, и это помогло. Но я был рад и отдохнуть, увидеть семью и друзей — для меня это очень важно. Главное — быть готовым не только физически, но и морально.

Раньше я не мог представить себе отдых на десять дней, но теперь, когда есть возможность, с удовольствием это делаю. Это помогает снова полюбить теннис и получать удовольствие от игры.

— Твой главный соперник Карлос Алькарас много времени проводит на поле для гольфа во время отдыха. Ты хорошо играешь?

— Пару раз играли вместе перед турниром. Я не очень хорошо играю, но люблю по-разному проводить время. В Цинциннати не так много развлечений, а гольф здесь отличный. Завтра, наверное, сыграем несколько раз — будет день отдыха. Слева от первой лунки стоят машины. Если мяч попадет в них, то это будет моя вина (смеется).

Вчера Каспер Рууд опубликовал фото с Алькарасом, на котором они играют в гольф.

