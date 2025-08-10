Коннорс заявил, что его беспокоит отсутствие игровой практики у Джоковича перед US Open

Победить подряд Алькараса и Синнера — это непростая задача, особенно в трёх из пяти сетов, особенно если в Нью-Йорке будет жарко. Но его нельзя списывать со счетов. Жаль, что он не поехал в Цинциннати хотя бы на два-три матча. Это единственное, что меня беспокоит. Он покинул Уимблдон в полуфинале, что было хорошим результатом, но он сыграл тот матч не так, как хотел. Потом он взял длительный перерыв, провёл время с семьёй, уехал в отпуск и отошёл от тенниса. Но с ним никогда не знаешь, что будет дальше", — приводит слова Коннорса Corriere dello Sport со ссылкой на подкаст Advantage Connors.