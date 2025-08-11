Арина Соболенко сравнялась с Викторией Азаренко по количеству побед в Цинциннати

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сравнялась с соотечественницей Викторией Азаренко по количеству побед на турнире в Цинциннати (США), одержав 20-ю победу на турнире в матче третьего круга над британской теннисисткой Эммой Радукану со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 7:6 (7:5).
Больше побед на тысячнике в Цинциннати имеют лишь сербская теннисистка Елена Янкович (24), американка Серена Уильямс и румынка Симона Халеп (по 23 победы).
В четвёртом круге «тысячника» в Цинциннати Соболенко сыграет с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.