Фото: Елена Рыбакина представила форму на US Open — 2025

Комплект выполнен в белом цвете с контрастными оранжевыми вставками вдоль молнии и по бокам в верхней части. Вырез круглый с небольшой молнией спереди. На груди расположен логотип бренда Yonex. Также представлена новая белая кепка с черным козырьком.
В прошлом сезоне на US Open Елена Рыбакина во втором круге снялась с матча второго круга против француженки Джессики Понше. В этом году последний в году турнир «Большого шлема» пройдёт с 24 июля по 6 августа. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
