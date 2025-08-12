Стив Нэш и Джон Иснер примут участие в теннисном турнире фонда Дирка Новицки

«Теннис был моим первым видом спорта, и я до сих пор люблю играть. Я начал этот благотворительный турнир несколько лет назад, и приятно видеть, как он стал событием, которое объединяет людей и помогает детям и семьям, нуждающимся в поддержке», — приводит слова Новицки Dallas Hoops Journal.