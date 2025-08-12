Шарапова — о победе на Уимблдоне в 17 лет: отец всю ночь гулял, утром принёс газеты

В этот момент я вложила все свои силы, всю работу, все жертвы, весь пот, слёзы и смех. И у моего отца только что был весёлый вечер. И вот он приходит домой, а его дочь на обложках всех этих газет. Всё это было ради момента гордости, когда ты думаешь: «Вот почему я так старалась», — сказала Шарапова в подкасте Served with Andy Roddick.