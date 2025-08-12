Ричмонд
Шарапова — о победе на Уимблдоне в 17 лет: отец всю ночь гулял, утром принёс газеты

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как отец отреагировал на её победу на Уимблдонском турнире в 2004 году.

«На следующее утро мой отец, который всю ночь гулял с друзьями, пришёл в себя. Мы остановились в отеле вместе с одной семьёй и жили на верхнем этаже дома в деревне возле Уимблдона. После Уимблдонского бала я вернулась в свою комнату, а потом, в пять утра пришёл отец со всеми этими газетами. Он просто швырнул их на пол и сказал: “Мы сделали это”.

В этот момент я вложила все свои силы, всю работу, все жертвы, весь пот, слёзы и смех. И у моего отца только что был весёлый вечер. И вот он приходит домой, а его дочь на обложках всех этих газет. Всё это было ради момента гордости, когда ты думаешь: «Вот почему я так старалась», — сказала Шарапова в подкасте Served with Andy Roddick.

В финальном матче Уимблдона-2004 в женском одиночном разряде 17-летняя Шарапова обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:1, 6:4.

