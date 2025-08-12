Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все рисуют историю Золушки». Шарапова рассказала, за что больше всего благодарит отца

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о благодарности, которую испытывает к отцу.

Источник: Чемпионат.com

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о благодарности, которую испытывает к отцу.

«Один из главных подарков, которые мой отец сделал мне и моей семье — это то, что у нас было всё необходимое. У нас был нормальный план “Б”. Теннисный успех не считался для нас единственным планом. Если бы не получилось, мы могли вернуться, у нас была бы крыша над головой.

Все рисуют такую историю Золушки, и я знаю, как это выглядит — ведь на каждую историю успеха приходятся сотни ребят, у которых не получилось. И их истории никто не рассказывает.

Но его главный подарок — это то, что я могла просто просыпаться и выкладываться. И хорошая неделя тренировок превращалась в месяц, а месяц — в год. И если повезёт, а вокруг окажутся нужные люди, это может привести к чему-то великому", — сказала Шарапова в подкасте Served with Andy Roddick.

Юрий Викторович, отец Марии Шараповой, дружил с отцом Кафельникова, и именно Евгений подарил ей первую ракетку. Шарапов переехал с Машей в США и трудился на низкооплачиваемых работах, в том числе и мойщиком посуды, чтобы оплачивать занятия дочери, пока она не стала достаточно взрослой, чтобы поступить в академию тенниса.

Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше