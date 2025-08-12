«Все рисуют историю Золушки». Шарапова рассказала, за что больше всего благодарит отца

«Один из главных подарков, которые мой отец сделал мне и моей семье — это то, что у нас было всё необходимое. У нас был нормальный план “Б”. Теннисный успех не считался для нас единственным планом. Если бы не получилось, мы могли вернуться, у нас была бы крыша над головой.