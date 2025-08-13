Ричмонд
«Раздуют скандал». Ветеран тенниса из Италии отказался давать интервью из-за Синнера

Бывший итальянский теннисист 91-летний Никола Пьетранджели заявил, что не будет больше давать интервью журналистам в свете обвинений в свой адрес.

Источник: Getty Images

Ранее его упрекнули в зависти из-за успехов соотечественника Янника Синнера, который забрал звание лучшего теннисиста Италии у Николы. Он также пошутил на эту тему, отвечая на вопрос о своём здоровье.

— Интервью? Хватит с меня, так как мои слова перевирают. В конце-концов, не понимаю, как люди могут думать, что я хочу плохо говорить о Синнере, потому что завидую. Почему? С чего бы мне о нём плохо отзываться? Как они смеют?

— А что говорят врачи?

— Каждое их слово стоит денег. Но я ведь не так богат, как Синнер… И это шутка, потому что я уже вижу, как раздуют ещё один скандал, — приводит слова Пьетранджели La Gazzetta dello Sport.

