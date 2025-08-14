Соболенко стала четвертьфиналисткой турнира WTA-1000 в Цинциннати

В матче ⅛ финала лидер мирового рейтинга победила в двух сетах испанскую теннисистку Джессику Бузас Манейро (42-й номер рейтинга WTA) — 6:1, 7:5. Встреча длилась 1 час 20 минут. В 1/32 финала Соболенко переиграла в двух партиях чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (59) — 7:5, 6:1, а затем одолела в трехсетовом поединке представительницу Великобритании Эмму Радукану (39) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5). В матче за попадание в полуфинал белоруска будет соперничать с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (10).
Год назад в решающем поединке этих состязаний Арина Соболенко победила американку Джессику Пегулу. В 2013 и 2020 годах чемпионкой становилась еще одна белорусская теннисистка — Виктория Азаренко.
Нынешний турнир завершится 18 августа, его победительница заработает $752,2 тыс. и 1000 рейтинговых очков.