Итальянский тренер заявил, что Синнер и Алькарас могут вновь сыграть в финале ТБШ

— Синнер и Алькарас действительно на шаг впереди остальных. Логичнее всего прогнозировать финал между ними, особенно когда речь идёт о турнирах «Большого шлема», где играют до трёх побед в пяти сетах. Но всегда возможен небольшой сбой с их стороны — они же не роботы. Можно вспомнить Фрица, который в прошлом году хорошо выступил дома, или Шелтона, выигравшего в Торонто, у которого есть шансы пройти далеко. Они могут доставить проблемы. Однако всё же Синнер и Алькарас — на уровень выше, поэтому с точки зрения процентов легко предсказать их встречу в финале, — приводит слова Санто­падре OA Sport.