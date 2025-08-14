«Первые три раунда — разогрев». Лайович — о шансах Новака Джоковича на победу на US Open

Самое большое препятствие для Новака в этом году на «Шлемах» — физическая форма. Мы все это видели. Если ему удастся выдержать физическую нагрузку и играть несколько матчей подряд с игроками топ-10, а сейчас его сетка именно такая, то он является фаворитом, как Синнер и Алькарас. Синнер на Уимблдоне показал, что умеет справляться с тяжёлым поражением на «Ролан Гаррос», так он приобрёл ещё один уровень уверенности. Алькарас и Синнер физически немного впереди, но когда Новак играет на максимуме своих возможностей, то он непобедим. Хотелось бы, чтобы он был готов на протяжении всего матча, тогда мы увидим, на каком месте находится человек в 38 лет в матчах с гораздо более молодыми", — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.