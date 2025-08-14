Душан Лайович ответил на вопрос, потерял ли Джокович авторитет в глазах соперников

«Конечно, такое происходит. Игроки видят, что имеют больше шансов против него, ощущают, что он уже не так доминирует, как раньше. С другой стороны, Новак сосредоточивает внимание на своём теле и на том, чтобы быть физически готовым, а не на том, чтобы чувствовать мяч в первых же матчах или показывать соперникам, что он всё ещё в деле. Нелегко выйти на корт после перерыва в полтора месяца [на US Open — 2025], однако в этом случае для Новака важнее быть физически готовым к концу турнира, а не к его началу», — приводит слова Лайовича Sportklub.rs.