Варвара Грачёва объяснила причины поражения в матче с Вероникой Кудерметовой

Французская теннисистка 103-я ракетка мира Варвара Грачёва прокомментировала неудачное выступление в ¼ финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

Источник: Чемпионат.com

Французская теннисистка 103-я ракетка мира Варвара Грачёва прокомментировала неудачное выступление в ¼ финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Накануне экс-россиянка уступила Веронике Кудерметовой со счётом 1:6, 2:6.

"Чувствовала себя нормально, но это скорее было на ментальном уровне. Мы хорошо подготовились к матчу, но я не смогла правильно применить то, что было запланировано — подвела реализация. Мне не удалось быть достаточно сосредоточенной, позволила слишком многим вещам меня отвлекать.

Мне явно не хватает опыта на таком уровне соревнований. Но с тренером, Калебом Симмсом, который присоединился ко мне уже по ходу турнира, мы не успели достаточно поработать. В итоге я сыграла плохо, а она (Вероника Кудерметова) сыграла просто великолепно — это и объясняет счёт", — приводит слова Грачёвой L'Équipe.