24-летняя Швентек — самая молодая теннисистка после Шараповой и Хингис, вышедшая в 13 финалов турниров WTA 1000

24-летняя Швентек стала третьей самой молодой теннисисткой, вышедшей в 13 финалов на уровне WTA 1000 после Мартины Хингис (достигла этой отметки в 18 лет) и Марии Шараповой (в 23 года).
Кроме того, полька сравнялась с Ариной Соболенко и Петрой Квитовой по числу финалов на тысячниках.
