US Open. Микст. Медведев и Андреева сыграют с Джоковичем и Данилович, Рублев и Мухова — с Опелкой и Винус

Даниил Медведев и Мирра Андреева поборются с Новаком Джоковичем и Ольгой Данилович.

Источник: Спортс"

Андрей Рублев и Каролина Мухова сыграют с Винус Уильямс и Рейлли Опелкой.

Янник Синнер и Катерина Синякова встретятся с Александром Зверевым и Белиндой Бенчич.

Карлос Алькарас и Эмма Радукану стартуют матчем с Джеком Дрэйпером и Джессикой Пегулой.

Полная сетка здесь.

