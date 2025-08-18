Полуфиналист Australian Open завершил карьеру в 30 лет

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Бывший 14-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде британец Кайл Эдмунд объявил о завершении профессиональной карьеры в 30-летнем возрасте.
«Последние пять лет дались тяжело: три операции, травмы запястья, живота, бедра и стопы. Мое тело говорит, что пора остановиться. Я сделал все возможное, чтобы вернуться, и не жалею ни о чем. Уверен, что принципы, усвоенные в теннисе, помогут мне на новом этапе жизни», — приводит слова Эдмунда пресс-служба британской Ассоциации лаун-тенниса (LTA).
В одиночном разряде Эдмунд дважды побеждал на турнирах ATP. В 2018 году он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). В том же году Эдмунд поднялся на 14-ю строчку мирового рейтинга, он возглавлял британскую классификацию в течение 19 месяцев.
В 2015-м Эдмунд входил в состав сборной Великобритании, выигравшей Кубок Дэвиса впервые за 79 лет. Также он представлял Соединенное Королевство на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, где дошел до второго круга одиночного турнира.
С 2020 года Эдмунд перенес три операции на колене и длительное время не выступал. В июле 2024 года он вышел в финал турнира серии «Челленджер» в Ноттингеме, который стал для него последним на профессиональном уровне.