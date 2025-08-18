Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полуфиналист Australian Open завершил карьеру в 30 лет

Полуфиналист Australian Open Эдмунд объявил о завершении карьеры в 30 лет.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Бывший 14-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде британец Кайл Эдмунд объявил о завершении профессиональной карьеры в 30-летнем возрасте.

«Последние пять лет дались тяжело: три операции, травмы запястья, живота, бедра и стопы. Мое тело говорит, что пора остановиться. Я сделал все возможное, чтобы вернуться, и не жалею ни о чем. Уверен, что принципы, усвоенные в теннисе, помогут мне на новом этапе жизни», — приводит слова Эдмунда пресс-служба британской Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

В одиночном разряде Эдмунд дважды побеждал на турнирах ATP. В 2018 году он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). В том же году Эдмунд поднялся на 14-ю строчку мирового рейтинга, он возглавлял британскую классификацию в течение 19 месяцев.

В 2015-м Эдмунд входил в состав сборной Великобритании, выигравшей Кубок Дэвиса впервые за 79 лет. Также он представлял Соединенное Королевство на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, где дошел до второго круга одиночного турнира.

С 2020 года Эдмунд перенес три операции на колене и длительное время не выступал. В июле 2024 года он вышел в финал турнира серии «Челленджер» в Ноттингеме, который стал для него последним на профессиональном уровне.