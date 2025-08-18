Ричмонд
Сафиуллин уступил австралийцу в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме

Сафиуллин уступил О’Коннеллу в первом круге турнира ATP в Уинстон-Сейлеме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй раунд турнира категории АТР 250 в американском Уинстон-Сейлеме, призовой фонд которого составляет почти 800 тысяч долларов.

В матче первого круга Сафиуллин, который является 90-й ракеткой мира, уступил представителю Австралии Кристоферу О’Коннеллу (79) со счетом 3:6, 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 21 минуту.

Во втором круге О’Коннелл сыграет против испанца Роберто Баутиста‑Агута (47-я ракетка мира).