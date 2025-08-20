Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева и Даниил Медведев вышли в четвертьфинал US Open в миксте

В первом круге российские теннисисты обыграли сербов Ольгу Данилович и Новака Джоковича.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев обыграли представителей Сербии Ольгу Данилович и Новака Джоковича в матче первого круга US Open в миксте. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 4:2, 5:3 в пользу россиян. В четвертьфинале они сыграют с американкой Джессикой Пегулой и британцем Джеком Дрейпером.

Соревнования в мискте на US Open завершатся 20 августа. В них принимают участие 16 пар. Победители турнира получат $1 млн.

Матчи проходят в формате из трех сетов до четырех победных геймов в каждой партии. В финальной встрече победителем сета будет пара, выигравшая первой шесть геймов.

US Open — заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии «хард», их призовой фонд составит рекордные для тенниса $90 млн. Матчи в одиночных и парных разрядах пройдут с 24 августа по 7 сентября.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше