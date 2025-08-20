Мирра Андреева и Даниил Медведев не смогли выйти в полуфинал US Open в миксте

Встреча завершилась со счетом 4:1, 4:1 в пользу Пегулы и Дрейпера. Ранее на стадии четвертьфинала из борьбы выбыли россиянин Андрей Рублев и представительница Чехии Каролина Мухова. Они проиграли итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори со счетом 1:4, 4:5 (4:7). На турнире больше не осталось российских представителей.