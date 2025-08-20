«Классный опыт с невероятной чемпионкой». Монфис — об игре в миксте US Open c Осакой

50-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис подвёл итоги выступления в миксте US Open — 2025, отметив, что получил отличный опыт игры в паре с японкой Наоми Осакой. Французско-японская пара проиграла итальяно-американскому дуэту Лоренцо Музетти/Кэти Макнелли со счётом 3:5, 2:4.
"Какая атмосфера сегодня. Была возможность разделить корт с Наоми Осакой в миксте на US Open.
Такой классный опыт с невероятной чемпионкой — не только потрясающей на корте, но также очень доброй и весёлой. Огромное спасибо зрителям за бешеную энергию. Я и правда получил огромное удовольствие", — написал Монфис в одной из своих социальных сетей.