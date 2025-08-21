Эррани и Вавассори выиграли обновленный микст-турнир на US Open

Турнир смешанных пар прошел в новом формате в рамках недели болельщиков в течение двух дней перед играми основной сетки US Open, которые начнутся 24 августа. В соревновании приняли участие 16 пар. Все матчи, кроме финального, проходили с сокращенными сетами (до победы в четырех геймах). Нововведения были неоднозначно встречены игроками и болельщиками. Эррани и Вавассори получат 1 миллион долларов призовых за победу на турнире.