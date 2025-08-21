Эррани и Вавассори выиграли обновленный микст-турнир на US Open

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори выиграли Открытый чемпионат США в смешанном разряде.
В финальном матче Эррани и Вавассори обыграли польку Игу Швёнтек и норвежца Каспера Рууда со счетом 6:3, 5:7, 10:6. Спортсмены провели на корте 1 час 32 минуты.
Эррани и Вавассори победили на US Open в миксте второй раз подряд. Также в 2025 году спортсмены выиграли «Ролан Гаррос».
Турнир смешанных пар прошел в новом формате в рамках недели болельщиков в течение двух дней перед играми основной сетки US Open, которые начнутся 24 августа. В соревновании приняли участие 16 пар. Все матчи, кроме финального, проходили с сокращенными сетами (до победы в четырех геймах). Нововведения были неоднозначно встречены игроками и болельщиками. Эррани и Вавассори получат 1 миллион долларов призовых за победу на турнире.