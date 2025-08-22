Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мартина Навратилова предсказала имена победителей US Open — 2025

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась по поводу возможных победителей US Open — 2025 в мужском и женском одиночном разрядах. Она считает, что титулы завоюют Янник Синнер и Ига Швёнтек.

Источник: Getty Images

«Янник Синнер показывает свой лучший теннис на твёрдом покрытии. После победы на Уимблдоне, думаю, он будет полным уверенности. Его будет сложно обыграть любому. Что касается женщин, для меня фаворит — Ига Швёнтек, несмотря на то что её лето прошло не лучшим образом. Победа на Уимблдоне и то, как она себя вела на протяжении всего турнира, показывают, что старая Ига вернулась», — приводит слова Навратиловой Sky Sports.

US Open пройдёт с 24 августа по 7 сентября.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше