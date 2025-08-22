Мартина Навратилова предсказала имена победителей US Open — 2025

«Янник Синнер показывает свой лучший теннис на твёрдом покрытии. После победы на Уимблдоне, думаю, он будет полным уверенности. Его будет сложно обыграть любому. Что касается женщин, для меня фаворит — Ига Швёнтек, несмотря на то что её лето прошло не лучшим образом. Победа на Уимблдоне и то, как она себя вела на протяжении всего турнира, показывают, что старая Ига вернулась», — приводит слова Навратиловой Sky Sports.
US Open пройдёт с 24 августа по 7 сентября.
