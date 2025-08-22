Синнер о возвращении Феррары, уволенного после допинг-скандала: «Не хочу возвращаться к этой теме. Для меня она закрыта»

— Год назад, перед стартом US Open, стало известно о допинговом деле. Что изменилось с тех пор — в плане твоего состояния, настроя вне корта? И понимаешь ли ты, почему многих удивило твое решение вернуть Умберто в команду?
— Конечно, сейчас я чувствую себя иначе. В прошлом году была гораздо более стрессовая ситуация, тем более с учетом того, что все случилось прямо перед турниром «Большого шлема». Справляться было непросто. К тому же я все еще молод, поэтому было сложно.
Что касается Умберто — все уже было сказано в официальном заявлении. Я не хочу возвращаться к этой теме. Для меня она закрыта. Сейчас главное — снова сосредоточиться на работе, на том, чтобы становиться лучше.
— Тогда последний вопрос по этой теме. Раньше он отвечал за твою антидопинговую программу и консультировал тебя. Сейчас он продолжает это делать?
— Этот вопрос касается внутренних дел команды. У нас все под контролем, — сказал Синнер на пресс-конференции перед US Open.
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог.