Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер о возвращении Феррары, уволенного после допинг-скандала: «Не хочу возвращаться к этой теме. Для меня она закрыта»

Феррара покинул команду итальянца после допинг-скандала в августе прошлого года и вновь присоединился к команде Синнера месяц назад. Именно он приобрел мазь, содержащую клостебол.

Источник: Спортс"

— Год назад, перед стартом US Open, стало известно о допинговом деле. Что изменилось с тех пор — в плане твоего состояния, настроя вне корта? И понимаешь ли ты, почему многих удивило твое решение вернуть Умберто в команду?

— Конечно, сейчас я чувствую себя иначе. В прошлом году была гораздо более стрессовая ситуация, тем более с учетом того, что все случилось прямо перед турниром «Большого шлема». Справляться было непросто. К тому же я все еще молод, поэтому было сложно.

Что касается Умберто — все уже было сказано в официальном заявлении. Я не хочу возвращаться к этой теме. Для меня она закрыта. Сейчас главное — снова сосредоточиться на работе, на том, чтобы становиться лучше.

— Тогда последний вопрос по этой теме. Раньше он отвечал за твою антидопинговую программу и консультировал тебя. Сейчас он продолжает это делать?

— Этот вопрос касается внутренних дел команды. У нас все под контролем, — сказал Синнер на пресс-конференции перед US Open.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог.