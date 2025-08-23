Новак Джокович: «У меня в расписании нет ничего, кроме “Больших шлемов”. Двухнедельные “Мастерсы” мне больше не нравятся»

Честно говоря, у меня в расписании нет ничего, кроме «Больших шлемов». Двухнедельные «Мастерсы» мне больше не нравятся. Это просто слишком длинно для меня. Я больше не ставлю в приоритет плотный календарь, как я это делал раньше. Я не гонюсь за рейтингом, не набираю очки, не защищаю их и так далее. Я больше об этом не думаю. Для меня важно другое — в чем я нахожу мотивацию и удовольствие? Где у меня будет вдохновение показывать лучший теннис? И где мне действительно важно быть и играть?