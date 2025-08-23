Федерер стал седьмым спортсменом, чье состояние оценивается более чем в $ 1 млрд

Доля в компании по производству спортивной одежды On, по оценкам Forbes, составляет более $ 375 млн. Наряду с инвестициями в On на протяжении многих лет Роджер вкладывал средства в различные компании, включая оператора частных самолетов NetJets, бренд очков Oliver Peoples и банк UBS.