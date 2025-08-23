Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федерер стал седьмым спортсменом, чье состояние оценивается более чем в $ 1 млрд

В пятницу, 22 августа, журнал Forbes объявил, что состояние 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарского теннисиста Роджера Федерера оценивается в $1,1 миллиарда до вычета налогов.

Источник: Чемпионат.com

Эту сумму Федерер заработал на рекламе, выступлениях и других коммерческих проектах.

Доля в компании по производству спортивной одежды On, по оценкам Forbes, составляет более $ 375 млн. Наряду с инвестициями в On на протяжении многих лет Роджер вкладывал средства в различные компании, включая оператора частных самолетов NetJets, бренд очков Oliver Peoples и банк UBS.

Теперь Федерер является одним из семи спортсменов, чей доход до вычета налогов за карьеру превысил $1 миллиард, наряду с Леброном Джеймсом, гольфистами Тайгером Вудсом и Филом Микельсоном, футболистами Криштиану Роналду и Лионелем Месси, а также боксёром Флойдом Мейвезером.