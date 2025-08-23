Федерер стал седьмым спортсменом, чье состояние оценивается более чем в $ 1 млрд

Эту сумму Федерер заработал на рекламе, выступлениях и других коммерческих проектах.
Доля в компании по производству спортивной одежды On, по оценкам Forbes, составляет более $ 375 млн. Наряду с инвестициями в On на протяжении многих лет Роджер вкладывал средства в различные компании, включая оператора частных самолетов NetJets, бренд очков Oliver Peoples и банк UBS.
Теперь Федерер является одним из семи спортсменов, чей доход до вычета налогов за карьеру превысил $1 миллиард, наряду с Леброном Джеймсом, гольфистами Тайгером Вудсом и Филом Микельсоном, футболистами Криштиану Роналду и Лионелем Месси, а также боксёром Флойдом Мейвезером.