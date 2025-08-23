Ричмонд
Российские теннисистки Александрова и Шнайдер сыграют в финале турнира в Мексике

Екатерина Александрова обыграла Марию Боузкову в полуфинале, который прерывался из-за дождя и возобновился спустя более чем 15 часов.

МЕХИКО, 23 августа. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла Марию Боузкову из Чехии в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.

Александрова, посеянная на турнире под 2-м номером, выиграла первый сет со счетом 6:3. В первом гейме второго сета Боузкова приняла решение сняться с матча. Игра между спортсменками была прервана по ходу первого сета из-за дождя и была возобновлена спустя более чем 15 часов. В финале Александрова сыграет против россиянки Дианы Шнайдер (3-й номер посева).

Александровой 30 лет, она занимает 14-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023, 2025) и Открытого чемпионата Франции (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Боузковой 27 лет, она располагается на 53-й позиции в мировом рейтинге. В ее активе два титула WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2022).

Турнир в Монтеррее относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Из представительниц России на турнире побеждала Анастасия Павлюченкова (2010, 2011, 2013, 2017).

