US Open. Расписание 25 августа. Мирра Андреева сыграет последним запуском на Арене Луи Армстронга, Хачанов — на Корте № 17, Алькарас — на Арене Артура Эша

Мэдисон Киз (6) — Рената Сарасуа;
Фрэнсис Тиафу (17) — Йошито Нишиока.
Не ранее 02:00 по мск:
Винус Уильямс — Каролина Мухова (11);
Рейлли Опелка — Карлос Алькарас (2).
На Стадионе имени Луи Армстронга матчи стартуют в 18:00:
Барбора Крейчикова — Виктория Мбоко (22);
Джек Дрэйпер (5) — Федерико Агустин Гомес.
Не ранее 02:00 по мск:
Каспер Рууд (12) — Себастьян Офнер;
Мирра Андреева (5) — Алисия Паркс.
Карен Хачанов (9) и Нишеш Басаваредди выйдет последним запуском, не ранее 00:00, на Корт № 17.
В 18:00 на Корте № 6 начнут играть Анастасия Павлюченкова и Даяна Ястремская (30). После них на этом же корте встретятся Камилла Рахимова и Каролин Гарсия.
На Корте № 12 первым запуском в 18:00 выйдут Людмила Самсонова (17) и Юэ Юань. После них сыграют Анна Калинская (29) и Клерви Нгуен.