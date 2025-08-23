Ричмонд
US Open. Расписание 25 августа. Мирра Андреева сыграет последним запуском на Арене Луи Армстронга, Хачанов — на Корте № 17, Алькарас — на Арене Артура Эша

Матчи на корте Артура Эша начнутся в 18:30 по московскому времени.

Источник: Спортс"

Мэдисон Киз (6) — Рената Сарасуа;

Фрэнсис Тиафу (17) — Йошито Нишиока.

Не ранее 02:00 по мск:

Винус Уильямс — Каролина Мухова (11);

Рейлли Опелка — Карлос Алькарас (2).

На Стадионе имени Луи Армстронга матчи стартуют в 18:00:

Барбора Крейчикова — Виктория Мбоко (22);

Джек Дрэйпер (5) — Федерико Агустин Гомес.

Не ранее 02:00 по мск:

Каспер Рууд (12) — Себастьян Офнер;

Мирра Андреева (5) — Алисия Паркс.

Карен Хачанов (9) и Нишеш Басаваредди выйдет последним запуском, не ранее 00:00, на Корт № 17.

В 18:00 на Корте № 6 начнут играть Анастасия Павлюченкова и Даяна Ястремская (30). После них на этом же корте встретятся Камилла Рахимова и Каролин Гарсия.

На Корте № 12 первым запуском в 18:00 выйдут Людмила Самсонова (17) и Юэ Юань. После них сыграют Анна Калинская (29) и Клерви Нгуен.

