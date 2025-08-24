Агасси — Шараповой и братьям Брайанам: «Добро пожаловать в Зал — вы это заслужили»

«Поздравляю своих друзей Марию Шарапову и братьев Брайанов с заслуженным включением в Международный зал теннисной славы. Ваши достижения вдохновили целые поколения. Мне посчастливилось делить с вами тур и любимый нами вид спорта. Видеть, как вас чествуют за вклад в теннис, — это поистине волнующий момент. Добро пожаловать в Зал — вы это заслужили», — написал Агасси.
Шарапова — в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс.
