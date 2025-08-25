Двукратная чемпионка Уимблдона Квитова выиграла один гейм в последнем матче в карьере

Квитовой 35 лет, ее наивысшей позицией в мировом рейтинге было второе место. Чешская теннисистка за карьеру выиграла 31 титул Женской теннисной ассоциации, в том числе дважды побеждала на Уимблдоне — одном из четырех турниров Большого шлема. В 2016 году спортсменка стала бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В составе сборной Чехии Квитова шесть раз выиграла Кубок Федерации (ныне — Кубок Билли Джин Кинг).