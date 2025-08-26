Синнер о новой стрижке Алькараса: «Ему все идет — и длинные волосы, и совсем короткие»

— Есть шанс, что Янник Синнер тоже решится на такую стрижку? Все-таки вы известны своей пышной шевелюрой.
— Нет (смеется). Но погодите, ему все идет — и длинные волосы, и совсем короткие.
— А как отреагируют ваши болельщики? «Рыжие макушки»?
— Ну, плюс в том, что они меня вообще не узнают (смеется). У меня очень густые волосы. Но поверьте, через три дня они снова отрастут — очень быстро, — сказал Синнер в эфире ESPN.
