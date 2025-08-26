Ричмонд
Синнер о новой стрижке Алькараса: «Ему все идет — и длинные волосы, и совсем короткие»

Испанец подстригся налысо перед первым кругом US Open.

Источник: Спортс"

— Есть шанс, что Янник Синнер тоже решится на такую стрижку? Все-таки вы известны своей пышной шевелюрой.

— Нет (смеется). Но погодите, ему все идет — и длинные волосы, и совсем короткие.

— А как отреагируют ваши болельщики? «Рыжие макушки»?

— Ну, плюс в том, что они меня вообще не узнают (смеется). У меня очень густые волосы. Но поверьте, через три дня они снова отрастут — очень быстро, — сказал Синнер в эфире ESPN.

