Азаренко завершила выступление на US Open

В поединке третьего раунда белоруска, занимающая 132-е место в мировом рейтинге, уступила четвертой ракетке планеты американке Джессике Пегуле — 1:6, 5:7. В стартовом матче Виктория Азаренко выиграла у еще одной представительницы США Инуэ Хин (215-й номер рейтинга WTA) — 7:6 (7:0), 6:4, а в 1/32 раунде победила россиянку Анастасию Павлюченкову (45) — 6:3, 6:3.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в матче 1/16 финала встретится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (30). В 1/64 финала Соболенко победила представительницу Швейцарии Ребеку Масарову (108) — 7:5, 6:1, а затем переиграла российскую теннисистку Полину Кудерметову (67) — 7:6 (7:4), 6:2.
145-й по счету US Open завершится 7 сентября. Общий призовой фонд турнира в Нью-Йорке составляет рекордные $90 млн, чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах заработают по $5 млн. Год назад победительницей американского чемпионата стала Арина Соболенко, обыгравшая в решающем поединке Джессику Пегулу — 7:5, 7:5. В мужском финале итальянский теннисист Янник Синнер победил американца Тейлора Фрица — 6:3, 6:4, 7:5.