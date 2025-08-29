Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азаренко завершила выступление на US Open

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела пробиться в ⅛ финала открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

В поединке третьего раунда белоруска, занимающая 132-е место в мировом рейтинге, уступила четвертой ракетке планеты американке Джессике Пегуле — 1:6, 5:7. В стартовом матче Виктория Азаренко выиграла у еще одной представительницы США Инуэ Хин (215-й номер рейтинга WTA) — 7:6 (7:0), 6:4, а в 1/32 раунде победила россиянку Анастасию Павлюченкову (45) — 6:3, 6:3.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в матче 1/16 финала встретится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (30). В 1/64 финала Соболенко победила представительницу Швейцарии Ребеку Масарову (108) — 7:5, 6:1, а затем переиграла российскую теннисистку Полину Кудерметову (67) — 7:6 (7:4), 6:2.

145-й по счету US Open завершится 7 сентября. Общий призовой фонд турнира в Нью-Йорке составляет рекордные $90 млн, чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах заработают по $5 млн. Год назад победительницей американского чемпионата стала Арина Соболенко, обыгравшая в решающем поединке Джессику Пегулу — 7:5, 7:5. В мужском финале итальянский теннисист Янник Синнер победил американца Тейлора Фрица — 6:3, 6:4, 7:5.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше