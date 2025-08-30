Ричмонд
Соболенко вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США

Соболенко обыграла Фернандес и вышла в четвертый круг US Open.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес в матче третьего круга Открытого чемпионата США, проходящего на хардовых кортах Нью-Йорка.

Встреча завершилась победой Соболенко над Фернандес (31-й номер посева) со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут.

В четвертом раунде действующая обладательница титула US Open сыграет с испанкой Кристиной Букшей, одолевшей представительницу Бельгии Элизе Мертенс (19) со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

