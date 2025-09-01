Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние россияне-одиночники вылетели с US Open

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США. В четвертом круге он потерпел поражение от канадца Феликса Оже-Альяссима.

Источник: Reuters

Рублев навязал борьбу в первой партии, но не сумел дожать оппонента. В итоге он уступил в трех сетах — 5:7, 3:6, 4:6. Несмотря на неудачу, Андрей не сразу покинул корт. Он подошел к трибунам и некоторое время раздавал автографы болельщикам, среди которых были и дети.

После поражения Рублева в сетке мужского одиночного разряда американского турнира Большого шлема не осталось представителей России. Однако с действующим чемпионом соревнований итальянцем Янником Синнером сразится в четвертом круге выступающий под флагом Казахстана уроженец Гатчины Александр Бублик.

В женской части соревнований последней россиянкой оставалась Екатерина Александрова. Но она в матче четвертого круга без шансов уступила Иге Швентек из Польши — 3:6, 1:6. Тем не менее Александрова продолжает выступление в парном разряде, так же как и Вероника Кудерметова.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше