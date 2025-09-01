Последние россияне-одиночники вылетели с US Open

Рублев навязал борьбу в первой партии, но не сумел дожать оппонента. В итоге он уступил в трех сетах — 5:7, 3:6, 4:6. Несмотря на неудачу, Андрей не сразу покинул корт. Он подошел к трибунам и некоторое время раздавал автографы болельщикам, среди которых были и дети.