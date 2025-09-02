Алькарас сравнялся с Боргом и Виландером по количеству полуфиналов ТБШ до 23 лет

Кроме того, Алькарас стал самым молодым теннисистом с 1978 года, которому удалось выйти в полуфиналы мужского одиночного разряда «Шлемов» на всех трех покрытиях в нескольких сезонах (2023 и 2025).
Карлос Алькарас до нелепого хорош в теннисе.
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше