Алькарас сравнялся с Боргом и Виландером по количеству полуфиналов ТБШ до 23 лет

22-летний испанец сравнялся с Бьорном Боргом и Матсом Виландером по количеству выходов в полуфиналы турниров «Большого шлема» до 23 лет. Они сыграли в этой стадии по 9 раз. Чаще в таком возрасте в ½ финала выходили только Рафаэль Надаль и Борис Беккер — 10 раз.