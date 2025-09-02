Ричмонд
Алькарас сравнялся с Боргом и Виландером по количеству полуфиналов ТБШ до 23 лет

22-летний испанец сравнялся с Бьорном Боргом и Матсом Виландером по количеству выходов в полуфиналы турниров «Большого шлема» до 23 лет. Они сыграли в этой стадии по 9 раз. Чаще в таком возрасте в ½ финала выходили только Рафаэль Надаль и Борис Беккер — 10 раз.

Источник: Спортс"

Кроме того, Алькарас стал самым молодым теннисистом с 1978 года, которому удалось выйти в полуфиналы мужского одиночного разряда «Шлемов» на всех трех покрытиях в нескольких сезонах (2023 и 2025).

Карлос Алькарас до нелепого хорош в теннисе.

