Маркета Вондроушова: «Год назад я перенесла операцию и даже не была уверена, смогу ли когда-нибудь вернуться»

"Мне тяжело смириться с тем, что я не смогу выйти на корт сегодня из-за травмы, которую получила в последнем матче.
Это особенное для меня место — ровно год назад я перенесла операцию и даже не была уверена, смогу ли когда-нибудь вернуться (в прошлом году Вондроушова перенесла операцию на левом плече — Спортс«“).
Сейчас, вернувшись сюда, участвуя в соревнованиях и наслаждаясь такими красивыми матчами, я испытываю больше эмоций, чем можно передать словами.
Спасибо за всю любовь и поддержку", — написала Вондроушова в соцсети.
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше