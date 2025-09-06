Ричмонд
Стали известны победители US Open в парном разряде

Марсель Гранольерс и Орасио Себальос обыграли в решающем матче Джо Солсбери и Нила Скупски.

Источник: Getty Images

Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос стали победителями US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.

В финале Гранольерс и Себальос обыграли британцев Джо Солсбери и Нила Скупски со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 7:5.

В третьем сете Солсбери и Скупски при счете 5:4 (40:0) не реализовали три матчбола.

39-летний Гранольерс и 40-летний Себальос выиграли свой второй в карьере турнир «Большого шлема» в парном разряде после «Ролан Гаррос» этого года.

Победители турнира в парном разряде получат $1 млн призовых и 2000 рейтинговых очков, финалисты — $500 тыс. и 1300 очков.