Соболенко: взять Макса Мирного в команду было одним из правильных решений

— Да, конечно. Макс — новый голос в нашей команде, он много анализирует, даёт свои моменты. И несколько моментов, которые он подсказал, действительно помогли мне понять, как действовать против агрессивных игроков, которые постоянно тебя прессуют глубокой, плоской, быстрой игрой, где малейшее поднятие мяча может оказаться виннерсом с другой стороны. Макс очень сильно помог со многими моментами. Это была командная работа. После Уимблдона я взяла небольшую паузу, а потом мы вернулись и много работали над ошибками, над теннисом, чтобы подойти в лучшей форме. Взять Макса было одним из правильных решений, — сказала Соболенко на пресс-конференции.