Соболенко: взять Макса Мирного в команду было одним из правильных решений

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о влиянии тренера Максима Мирного на успешный результат на Открытом чемпионате США — 2025.

Источник: Getty Images

В матче за титул она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

— Я был на всех ваших финалах ТБШ, однако сегодня вы показали реально зрелую игру. Какой была подготовка и можно ли сказать, что влияние Макса Мирного сыграло роль?

— Да, конечно. Макс — новый голос в нашей команде, он много анализирует, даёт свои моменты. И несколько моментов, которые он подсказал, действительно помогли мне понять, как действовать против агрессивных игроков, которые постоянно тебя прессуют глубокой, плоской, быстрой игрой, где малейшее поднятие мяча может оказаться виннерсом с другой стороны. Макс очень сильно помог со многими моментами. Это была командная работа. После Уимблдона я взяла небольшую паузу, а потом мы вернулись и много работали над ошибками, над теннисом, чтобы подойти в лучшей форме. Взять Макса было одним из правильных решений, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

