Роддик об Анисимовой: «Она обязательно выиграет турнир “Большого шлема”. У меня нет сомнений»

«Она обязательно выиграет “Большой шлем”. У меня нет сомнений. Ей нелегко, понимаю. Я был в похожей ситуации. Первый “Шлем” я взял сразу, и никто не задавал вопрос: “А выиграет ли он вообще?” Был другой: “Смогу ли я повторить успех?” Это тоже давление (Роддик выиграл первый “Шлем” на US Open-2003, а в последующих четырех финалах, в которых участвовал, проиграл Роджеру Федереру — Спортс»"). Но Анисимова проявляет потрясающую выдержку.