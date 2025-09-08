Ричмонд
Роддик об Анисимовой: «Она обязательно выиграет турнир “Большого шлема”. У меня нет сомнений»

Американка дважды проиграла в финалах турниров «Большого шлема»: на «Уимблдоне» уступила Иге Швентек, а на US Open — Арине Соболенко.

Источник: Спортс"

«Она обязательно выиграет “Большой шлем”. У меня нет сомнений. Ей нелегко, понимаю. Я был в похожей ситуации. Первый “Шлем” я взял сразу, и никто не задавал вопрос: “А выиграет ли он вообще?” Был другой: “Смогу ли я повторить успех?” Это тоже давление (Роддик выиграл первый “Шлем” на US Open-2003, а в последующих четырех финалах, в которых участвовал, проиграл Роджеру Федереру — Спортс»"). Но Анисимова проявляет потрясающую выдержку.

Посмотрите на Соболенко — у нее невероятная ментальная устойчивость. Она была фавориткой на «Ролан Гаррос», но проиграла. Вновь находилась в статусе главной претендентки на «Уимблдоне» — уступила Анисимовой. Здесь [на US Open] она получила последний шанс. Это очень серьезное давление", — сказал Роддик в подкасте Quick Served.

Анисимова — умница. Быстро оправилась после унижения 0:6, 0:6 в финале «Уимблдона» и стала только сильнее.

? Как грустно за Аманду Анисимову! Она не заслужила так рыдать.

