Почему в теннисе такой странный счет?

4:6, 7:6 (4), 1:2, А-40. Обычный для тенниса счет больше походит на то, что кошка пробежала по клавиатуре. Чтобы выиграть матч, надо взять два сета — если это, конечно, не мужской «Большой шлем», там надо три.
Чтобы выиграть сет, нужно выиграть шесть геймов — если, конечно, дело не доходит до 5:5 или тай-брейка. А тай-брейк может быть до 7 очков или до 10.
Чтобы выиграть гейм, нужно взять четыре очка, но считать их будут не в формате «1−2−3−4», а «15−30−40-гейм». И еще возможны качели «больше-меньше», если счет внутри гейма будет «40:40».
Иногда есть ощущение, что базовые вещи специально сделали очень сложными, чтобы проникнуться теннисом было максимально трудно. Так откуда все это взялось?
Истоки странного счета точно не знают даже историки. Но есть гипотезы
Элизабет Уилсон написала книгу об истории тенниса, но даже она рушит надежды докопаться до истины, откуда взялся такой странный счет:
«Не думаю, что кто-то точно знает, как все зародилось. Существуют различные романтические теории, — говорит Уилсон. — Отчасти именно это делает теннис своего рода романтической игрой, ведь у него была целая история, которая на самом деле не история, а скорее легенда. Некоторые представления о том, как он зародился, довольно фантастичны».
Корни современного тенниса уходят в средневековую Францию, где в XII веке появилась игра же-де-пом. Ее особенно любила королевская семья. Именно пышным традициям французского двора теннис обязан своим выделяющимся стилем экипировки. Изначально в игру играли ладонью, а уже спустя пару веков были добавлены ракетки. Видимо, поняли, что нужно что-то, что можно разбить в случае обидного поражения.
Загадочная система подсчета очков существовала уже тогда, но в ней хотя бы была логика — потому что очки считали 15−30−45. Об этом свидетельствуют дошедшие до наших дней записи времен зарождения тенниса. Так в одном стихотворении начала XV века упоминается система 15−30−45 в теннисном матче между английским королем Генрихом V и наследником французского престола. Также в 1439 году французский поэт Карл Орлеанский в одной из своих баллад сравнивал жизнь с игрой в теннис, упоминая при этом число 45 для обозначения и своего возраста и счета в теннисе.
Так почему 45 вдруг превратилось в 40? И почему вообще выбран такой странный шаг — в 15? Историки задаются этим вопросом с XVI века.
Существует две гипотезы происхождения такого счета.
Первая связана с размером площадки для же-де-пом. Корт был длиной 90 футов, по 45 футов с каждой стороны от сетки. После выигрыша очка игрок продвигался ближе к сетке: на 15 футов после первого очка (15), еще на 15 футов после второго (30) и на 10 футов после третьего (40). В этой концепции 40 кажется частью логичной прогрессии, потому что иначе игроку бы пришлось стоять прямо на сетке.
Однако данную теорию опровергают исторические источники, указывая, что в те времена корты не имели стандартных размеров.
Вторая теория связана с циферблатом часов, с помощью которых якобы вели подсчет очков в же-де-пом. Для победы в гейме требовалось взять четыре очка, циферблат разделяли на четыре секции. Первое очко равнялось 15 минутам, а второе — 30, третье — 45. Когда стрелка достигала 60, гейм заканчивался. Но почему тогда 40, а не 45?
Точного ответа снова нет. Кто-то считает, что причина непосредственно в циферблате. Когда оба игрока набирали по три очка, то для победы в гейме одному из них нужно было выиграть еще два розыгрыша подряд. Такая ситуация сейчас, как и тогда, называется deuce, что переводится с английского «двойка». Чтобы в такой ситуации оставаться в рамках циферблата, три выигранных очка сдвинулись на 5 минут назад, на число 40. После 40 стрелка могла переместиться сначала на 50, а после на 60, и начинался новый гейм.
Другая версия: 45 заменили на 40 ради упрощения. «Сорок пять» по-французски звучит слишком длинно: quarante-cinq, поэтому стали говорить quarante — «сорок». Так и прижилось.
Теория циферблата кажется довольно логичной, но и ей есть опровержение. Историческая справка говорит, что во времена первого упоминания о теннисе часы измеряли только непосредственно часы (1−12). Маятниковый спусковой механизм, который позволил часам иметь минутные стрелки, был изобретен только в конце XVIII века.
Как бы то ни было, теннис в том виде, в каком мы привыкли его видеть, добрался к нам из средневековья. В XIX веке в Англии была попытка изменить систему подсчета на 1, 2, 3, и были написаны новые правила. Однако финальный свод правил, сформированный во время проведения первого «Уимблдона» в 1877 году, снова вернул игру к системе 15−30−40.
Почему надо выиграть шесть геймов? И кто придумал тай-брейк?
Никто точно не знает, почему для победы в сете надо выиграть шесть геймов. Опять же, есть только гипотеза, что к этой цифре пришли опытным путем: это не слишком много, чтобы партия казалась затянутой, и не слишком мало, чтобы в случае чего не было времени отыграться.
При этом до 1970-х партии в теннисе все равно могли быть бесконечными, потому что действовало правило: до шести геймов, а в случаев равенства — до разницы в два. А это просто для нескончаемых сетов и матчей.
Ситуацию изменило изобретение тай-брейка.
Перенесемся в США в Ньюпорт в середину прошлого века. В то время главой ньюпортского казино становится американец Джеймс ван Ален — миллионер, филантроп и многократный чемпион США по теннису. Территория казино — исторический центр американского тенниса, первое место проведения чемпионатов США. Вот это знаковое место и становится лабораторией Ван Алена, где он будет экспериментировать с теннисными правилами.
Считается, что толчком к реформе стал матч показательного турнира в ньюпортском казино в 1954 году. В нем Хэм Ричардсон обыграл Стрейта Кларка со счетом 6:3, 9:7, 12:14, 6:8, 10:8.
Ван Ален вспоминал: «Всех интересовал финал в парном разряде с участием великих австралийцев — Нила Фрейзера и Рекса Хартвига против Лью Хоуда и Кена Розуолла. Но этот ужасный одиночный матч все тянулся и тянулся, и в конце концов нам пришлось перенести матч пар на дальний корт».
Впоследствии Ван Ален и изобрел тай-брейк, который он называл «внезапная смерть» (англ. sudden death). По его идее, при счете 6:6 по геймам соперники играли до пяти выигранных мячей. Победа в сете присуждалась в том числе и при счете 5:4 на тай-брейке. Более того, в решающем сете при счете 6:6 по геймам и при счете 4:4 на тай-брейке матчбол считался у обоих игроков.
В 1970 году организаторы US Open, заинтересованные в том, чтобы матчи не затягивались, нарушая расписание, взяли на вооружение изобретение Алена. Игроки были не в восторге от новой системы, потому что реформа нарушила главный принцип тенниса — если не проигрываешь свою подачу, то не проигрываешь матч. Но, как и сейчас, мнение игроков учитывалось в последнюю очередь.
Однако, систему все же немного изменили, принцип побед с разницей в два очка вернули, но уже на тай-брейке. Ван Ален в шутку называл новую систему «затянувшейся смертью».
К 1973 году тай-брейк внедрили на других турнирах «Большого шлема». Игра стала более зрелищной: тай-брейк позволил избежать бесконечных матчей и сохранил динамику.
Теперь тай-брейки играют во всех сетах на всех турнирах. Хотя какое-то время на «Больших шлемах» не было тай-брейков в решающих партиях — поэтому Джон Изнер и Николя Маю и играли 11 часов 5 минут до счета 70:68 в пятом сете. Сейчас на ТБШ ввели решающие тай-брейки, но играют их не до 7, а до 10 очков.
Даже на официальных турнирах не всегда играют по классической системе. А на выставках вообще много экспериментов
Ван Ален не только придумал тай-брейк. Его также называют создателем системы подсчета очков «без преимущества», когда в гейме при счете «ровно» играют решающее очков. Система используется как в выставочных матчах, так и на профессиональных турнирах в парном разряде.
Есть и другие упрощенные форматы. Например, микст на US Open играли с сетами до 4 геймов.
Много экспериментов проводят на молодежном итогового турнире ATP:
● матч состоит из 5 сетов;
● сет играется до 4 победных геймов;
● тай-брейк при счете 3:3;
● внутри геймов нет качелей.
Еще дальше пошел регулярный выставочный турнир Ultimate Tennis Showdown (UTS):
● матчи делятся на четверти, а не на сеты;
● на подачу отводится 15 секунд;
● используются так называемые «карточки», позволяющие игрокам влиять на ход игры (например, отнять у соперника вторую подачу);
● если у двух игроков одинаковое количество выигранных четвертей, играется «мгновенная смерть», в которой первый, кто возьмет два очка подряд, выигрывает матч.
***
Современный теннис оказался в сложной ситуации. С одной стороны — олды, которые любят традиционный теннис, а с другой — рейтинги и желание привлечь новую аудиторию. Пожалуй, единственный выход в данной ситуации — искать баланс. Это и делается за счет необычных выставок и экспериментальных микстов, которые просты, понятны и нацелены на широкую аудиторию.
А что касается основных турниров, да, странные и сложные правила создают высокий порог входа в игру. Но они же и одновременно стали ее визитной карточкой, за которую многие эту игру и полюбили.