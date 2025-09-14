Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белинда Бенчич высказала недовольство вопросами журналистов про подгузники

17-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выразила недовольство работой журналистов, которые задают чрезмерно личные вопросы.

Источник: Чемпионат.com

17-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выразила недовольство работой журналистов, которые задают чрезмерно личные вопросы.

«Я стараюсь быть максимально открытой, делиться чем-то, а не просто отвечать “да” или “нет”. Но когда в прямом эфире на BBC меня спрашивают: “Ты уже в полуфинале, но всё ещё меняешь подгузники?”, то мне приходится говорить: “Можем ли мы, пожалуйста, поговорить о моём победном матче?”.

Мне нравится быть матерью, но есть грань. Я не отвечаю на все вопросы, они слишком личные. Конечно, материнство — часть моей личности. Но я также хочу, чтобы меня знали как хорошую спортсменку и теннисистку", — приводит слова Бенчич Tennis World USA.

В апреле 2024 года Бенчич стала мамой, она родила дочь.