Музетти обыграл Басилашвили и вышел в полуфинал турнира АТР-250 в китайском Чэнду

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Музетти выполнил семь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки и реализовав четыре брейк-пойнта из девяти. Басилашвили сделал в игре три эйса, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из четырёх.