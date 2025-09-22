Ричмонд
Рейтинг WTA. Швентек оторвалась от Гауфф, Хаддад Майя опустилась на 15 строчек

Прошлогодняя победительница Беатрис Хаддад Майя опустилась на 15 строчек.

Источник: Спортс"

PIF WTA Rankings.

Положение на 22 сентября 2025.

Место.

Теннисистка (страна).

Очки.

1 (1).

Арина Соболенко (Беларусь).

11225.

2 (2).

Ига Швентек (Польша).

8433.

3 (3).

7874.

4 (4).

Аманда Анисимова (США).

5099.

5 (5).

4793.

6 (6).

Мэдисон Киз (США).

4579.

7 (7).

Джессика Пегула (США).

4383.

8 (8).

Жасмин Паолини (Италия).

4006.

9 (9).

Циньвэнь Чжэн (Китай).

4003.

10 (10).

Елена Рыбакина (Казахстан).

3833.

11 (11).

Екатерина Александрова (Россия).

3253.

19 (19).

2111.

20 (16).

Дарья Касаткина (Австралия).

2106.

21 (21).

Людмила Самсонова (Россия).

2049.

29 (31).

Анна Калинская (Россия).

1582.

30 (27).

Вероника Кудерметова (Россия).

1563.

34 (39).

Барбора Крейчикова (Чехия).

1452.

36 (46).

Майя Джойнт (Австралия).

1429.

40 (25).

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

1335.

49 (52).

Анастасия Павлюченкова (Россия).

1185.

59 (58).

Анастасия Потапова (Россия).

1076.

62 (77).

Катерина Синякова (Чехия).

1066.

71 (71).

Анна Блинкова (Россия).

938.

76 (65).

Полина Кудерметова (Россия).

899.

87 (79).

Анастасия Захарова (Россия).

840.

89 (90).

Камилла Рахимова (Россия).

823.

95 (105).

Элла Зайдель (Германия).

782.

115 (97).

Виктория Томова (Болгария).

675.

190 (267).

Полина Яценко (Россия).

380.

