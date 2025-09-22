Ричмонд
Чемпионская гонка WTA. Мирра Андреева и Александрова остаются в топ-10, Таусон обошла Свитолину

В Эр-Рияд поедут восемь лучших теннисисток сезона. Арина Соболенко и Ига Швентек уже квалифицировались.

Источник: Спортс"

PIF Race to the WTA Finals.

Положение на 22 сентября 2025.

Место.

Теннисист (страна).

Очки.

1 (1).

Арина Соболенко (Беларусь)*

9610.

2 (2).

Ига Швентек (Польша)*

8033.

3 (3).

5184.

4 (4).

Аманда Анисимова (США).

4908.

5 (5).

Мэдисон Киз (США).

4450.

6 (6).

Джессика Пегула (США).

4209.

7 (7).

4189.

8 (8).

Елена Рыбакина (Казахстан).

3751.

9 (9).

Жасмин Паолини (Италия).

3526.

10 (10).

Екатерина Александрова (Россия).

3136.

11 (12).

Клара Таусон (Дания).

2660.

12 (11).

Элина Свитолина (Украина).

2606.

13 (13).

Эмма Наварро (США).

2310.

14 (14).

Наоми Осака (Япония).

2244.

15 (15).

Белинда Бенчич (Швейцария).

2229.

16 (16).

Людмила Самсонова (Россия).

2031.

18 (18).

1921.

