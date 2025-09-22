Чемпионская гонка WTA. Мирра Андреева и Александрова остаются в топ-10, Таусон обошла Свитолину

PIF Race to the WTA Finals.
Положение на 22 сентября 2025.
Место.
Теннисист (страна).
Очки.
1 (1).
Арина Соболенко (Беларусь)*
9610.
2 (2).
Ига Швентек (Польша)*
8033.
3 (3).
Коко Гауфф (США).
5184.
4 (4).
Аманда Анисимова (США).
4908.
5 (5).
Мэдисон Киз (США).
4450.
6 (6).
Джессика Пегула (США).
4209.
7 (7).
Мирра Андреева (Россия).
4189.
8 (8).
Елена Рыбакина (Казахстан).
3751.
9 (9).
Жасмин Паолини (Италия).
3526.
10 (10).
Екатерина Александрова (Россия).
3136.
11 (12).
Клара Таусон (Дания).
2660.
12 (11).
Элина Свитолина (Украина).
2606.
13 (13).
Эмма Наварро (США).
2310.
14 (14).
Наоми Осака (Япония).
2244.
15 (15).
Белинда Бенчич (Швейцария).
2229.
16 (16).
Людмила Самсонова (Россия).
2031.
18 (18).
Диана Шнайдер (Россия).
1921.